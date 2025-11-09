02:46 ()
Корона - Ракув 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 15:45
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
09 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Корона
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Ракув, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
Польша Марек Папшун
История личных встреч
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Корона1 : 1Ракув
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 1Корона
13.03.2024 Польша - Экстракласса 2-й тур Корона0 : 2Ракув
17.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Ракув1 : 0Корона
07.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Корона1 : 0Ракув
22.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Ракув1 : 0Корона
23.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 2-й тур Корона0 : 1Ракув
23.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Корона3 : 0Ракув
20.07.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Ракув0 : 1Корона
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 0Корона
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 0Корона
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Корона1 : 1
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Корона
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Корона3 : 0
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 0 : 0Ракув
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 2Ракув
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Ракув2 : 1
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ракув
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 0Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1529
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1426
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1522
5 Краковия1422
6 Заглембе Л1421
7 Лех П1321
8 Корона1420
9 Ракув1320
10 Легия1317
11 Видзев1517
12 Погонь1417
13 ГКС Катовице1417
14 Мотор1416
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1513
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

