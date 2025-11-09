Корона - Ракув 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 15:45
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
09 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Ракув, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Корона
Кельце
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
|Яцек Зелински
|Марек Папшун
История личных встреч
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|0 : 2
|17.12.2023
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 0
|22.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 0
|23.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 2-й тур
|0 : 1
|23.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|3 : 0
|20.07.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|0 : 1
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|3 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|15
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|14
|26
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|13
|24
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|15
|22
|5
|Краковия
|14
|22
|6
|Заглембе Л
|14
|21
|7
|Лех П
|13
|21
|8
|Корона
|14
|20
|9
|Ракув
|13
|20
|10
|Легия
|13
|17
|11
|Видзев
|15
|17
|12
|Погонь
|14
|17
|13
|ГКС Катовице
|14
|17
|14
|Мотор
|14
|16
|15
|Арка
|14
|15
| 16
Зона вылета
|Лехия
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|12
|8