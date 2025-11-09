02:42 ()
Атлетик Б - Овьедо 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 15:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
09 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Атлетик Б
Овьедо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Овьедо, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Овьедо
Овьедо
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
3ИспаниязщДани Вивиан
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Берчиче
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
16ИспанияпзИньиго Руис
20ИспанияпзУнаи Гомес
7ИспаниянпАлекс Беренгер
23ИспаниянпРоберт Наварро
11ИспаниянпГорка Гурусета
13ИспанияврАарон Эскандель
22ИспаниязщНачо Видаль
4ИспаниязщДавид Костас
16АнголазщДавид Карму
25ИспаниязщХавьер Лопес
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
20БельгияпзЛеандер Дендонкер
5ИспанияпзАльберто Рейна
9УругвайнпФедерико Виньяс
7МарокконпИльяс Шаир
23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
СербияВелько Паунович
История личных встреч
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 0Атлетик Б
01.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 2Атлетик Б
25.10.2025Испания — Примера10-й турАтлетик Б0 : 1
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАтлетик Б3 : 1
19.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 0Атлетик Б
03.11.2025Испания — Примера11-й турОвьедо0 : 0
28.10.2025Кубок Испании1-й раунд4 : 2 ДВОвьедо
25.10.2025Испания — Примера10-й тур3 : 3Овьедо
17.10.2025Испания — Примера9-й турОвьедо0 : 2
04.10.2025Испания — Примера8-й турОвьедо0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Севилья1216
9 Алавес1215
10 Эльче1215
11 Атлетик Б1114
12 Райо Вальекано1114
13 Сельта1113
14 Реал Сосьедад1213
15 Осасуна1211
16 Жирона1210
17 Леванте119
18
Зона вылета
Мальорка119
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Овьедо118

