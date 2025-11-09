Атлетик Б - Овьедо 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 15:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
09 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Овьедо, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Овьедо
Овьедо
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|20
|пз
|Унаи Гомес
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|23
|нп
|Роберт Наварро
|11
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|4
|зщ
|Давид Костас
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|5
|пз
|Альберто Рейна
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Велько Паунович
История личных встреч
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|4 : 2 ДВ
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 3
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Севилья
|12
|16
|9
|Алавес
|12
|15
|10
|Эльче
|12
|15
|11
|Атлетик Б
|11
|14
|12
|Райо Вальекано
|11
|14
|13
|Сельта
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Осасуна
|12
|11
|16
|Жирона
|12
|10
|17
|Леванте
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8