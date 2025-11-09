Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Эдди Хау
История личных встреч
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 3
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 5
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|10
|18
|6
|Борнмут
|10
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Челси
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Эвертон
|11
|15
|12
|Астон Вилла
|10
|15
|13
|Брентфорд
|10
|13
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2