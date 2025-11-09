02:42 ()
Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
33 Италия пз Микаель Кайоде
18 Украина пз Егор Ярмолюк
6 Англия пз Джордан Хендерсон
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Англия Эдди Хау
История личных встреч
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Брентфорд
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед3 : 1Брентфорд
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брентфорд4 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд2 : 4Ньюкасл Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Брентфорд
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1Брентфорд
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд0 : 2Ньюкасл Юнайтед
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Брентфорд
22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд1 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 0Брентфорд
28.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 0 : 5Брентфорд
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Брентфорд3 : 2
20.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Брентфорд
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брентфорд0 : 1
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур1118
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
5
Лига Европы
Сандерленд1018
6 Борнмут1018
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Челси1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Эвертон1115
12 Астон Вилла1015
13 Брентфорд1013
14 Ньюкасл Юнайтед1012
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

Отзывы и комментарии к матчу

