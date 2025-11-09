«Реал» не сумел обыграть «Райо Вальекано» в 12-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 09-11-2025 21:20

Состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, где мадридский клуб «Райо Вальекано» принимал на своем поле знаменитый «Реал». Встреча проходила на стадионе «Вальекас», собравшем полные трибуны болельщиков обеих команд. Судил игру опытный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, внимательно следивший за развитием событий на поле. Итогом напряженного противостояния стала нулевая ничья — 0:0.

С первых минут на поле в составе «Реала» появились главные звезды – Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, которые провели на поле все 90 минут, стараясь создать опасные моменты у ворот хозяев. Однако оборона «Райо Вальекано» действовала крайне слаженно, не позволив гостям реализовать свои возможности.

Несмотря на то что «Реал» традиционно считался фаворитом этой встречи, команде Хаби Алонсо не удалось пробить оборонительные редуты соперников. Этот результат никак не помешал «сливочным» остаться на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании — после 12 сыгранных туров в их активе 31 очко. Ближайший преследователь, «Вильярреал», отстает на пять баллов, а «Барселона» — на шесть очков, однако у каталонской команды осталась еще одна игра в запасе. Такая позиция предоставляет «Реалу» определенный комфортный задел, позволяя сохранять лидерство в Ла Лиге.

Что касается «Райо Вальекано», после двенадцати проведённых матчей команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Такой результат является достаточно стабильным для коллектива, который продолжает бороться за высокие позиции и демонстрирует умение отбирать очки у главных фаворитов сезона.