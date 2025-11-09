Шахтер разгромил Полтаву семью голами и увеличил отрыв от Динамо до семи очков

Дата публикации: 09-11-2025 21:28

В завершающем матче 12-го тура





УПЛ

единоличный лидер чемпионата, "Шахтер", принимал на своем поле последнюю команду турнирной таблицы – СК "Полтава". На момент встречи "горняки" шли с уверенным отрывом, тогда как "Полтава" боролась за сохранение места в высшем дивизионе.

Перед этой игрой "Шахтер" продемонстрировал отличный игровой тонус, успешно завершив недельный цикл. Сначала они обыграли главного конкурента – "Динамо", закрепив за собой преимущество в таблице в 4 очка. Затем даже второй состав донецкого клуба с легкостью справился с исландским клубом "Брейдаблик" в Лиге конференций. Плюс к этому, за полчаса до этого матча "Динамо" неожиданно уступило ЛНЗ, давая "Шахтеру" возможность увеличить отрыв до 7 очков, что значительно усложняло борьбу за первое место.

Что касается гостей, "Полтава" хоть и находилась на дне турнирной таблицы с 6 очками в активе, но последние две игры в УПЛ команда провела достойно, сыграв вничью с "Колосом" и "Кривбассом". Эти результаты вселяли хотя бы минимальный оптимизм в поддержку команды.

Тренер "Шахтера" Туран, после матча с "Брейдабликом", вернул в основной состав почти тот же состав, который неделю назад принес победу над "Динамо". Основные изменения были минимальны – Бондаренко переместился в запас, а на острие атаки появился Мейреллиш, в то время как Эгиналду сместился на фланг.

Гости решили не использовать привычную расстановку с пятью защитниками, но заметно усилили полузащиту, выставив двух опорников и сместив вниз Марусича, чтобы создать плотность и контроль в центре поля.

Практически вся судьба матча была решена уже в первой половине первого тайма. "Полтава" попыталась навязать высокий прессинг, что, как ни парадоксально, оказалось благом для "Шахтера". Активные действия в прессинге открыли перед хозяевами пространство для быстрых атак и ошибок соперника.

Уже на 3-й минуте после точного навеса Педриньо Марлон Гомес мастерски вклинился между двумя защитниками "Полтавы" и невероятным ударом головой отправил мяч прямо в сетку ворот. Вопрос о том, как он сумел найти такую позицию среди оборонцев, остается открытым, ведь атака проходила красиво и слаженно.

Счет стал 2:0 после эпизода, когда Плахтыр грубо сыграл против Невертона в штрафной площадке. Несмотря на первоначальное бездействие судьи, вмешалось ВАР, и пенальти был реализован тем же Педриньо. После этого стало понятно, что исход встречи уже практически предрешен.

Тем не менее, "Полтава" сумела забить в начале второго тайма, что немного добавило интриги и надежды на неожиданный поворот событий. Однако, это лишь подстегнуло "Шахтер", который ответил на этот гол настоящим фейерверком – пять мячей подряд, забитых с легкостью и без особого напряжения.

Все игроки, вышедшие на поле, отметились результативными действиями, подчеркивая грандиозное превосходство "горняков" на поле. Итоговый счет – 7:1 – говорит сам за себя и не оставляет места для дальнейших дискуссий о ходе встречи.

Теперь "Шахтер" уверенно опережает "Динамо" уже на 7 очков, что значительно приближает команду к чемпионскому титулу. Правда, не стоит забывать, что у "Динамо" впереди еще соперник в лице ЛНЗ, который может попытаться исправить ситуацию. Тем не менее, сегодняшний матч стал наглядным свидетельством доминирования "Шахтера" как на национальном, так и на европейском уровне.



