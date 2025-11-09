«Ноттингем Форест» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в 11-м туре АПЛ

Дата публикации: 09-11-2025 21:17

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги состоялся захватывающий поединок между командами «Ноттингем Форест» и «Лидс Юнайтед». Матч прошёл на знаменитом стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 3:1. Главный арбитр встречи, представитель Австралии Джарред Джиллетт, профессионально отработал этот напряжённый матч.

Уже на 13-й минуте поединка Лукас Нмеча вывел гостей вперёд, открыв счет и заставив болельщиков «Лидса» поверить в успех своей команды. Однако уже спустя две минуты полузащитник «Ноттингем Форест» Ибраим Сангаре восстановил равновесие на табло. Во втором тайме хозяева смогли прибавить, реализовать свои моменты и выйти вперёд: на 68-й минуте Морган Гиббс-Уайт забил второй мяч «лесников». Ближе к финальному свистку, на 90+1-й минуте, Эллиот Андерсон хладнокровно реализовал пенальти и поставил окончательную точку в поединке.

Благодаря этой победе «Ноттингем Форест» набрал девять очков и поднялся на 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а «Лидс Юнайтед» с одиннадцатью очками располагается на 16-й позиции. Турнирная борьба становится всё интереснее, и каждому коллективу важно не терять очки на этом этапе сезона.

В следующем, 12-м туре национального первенства, «лесники» 22 ноября сыграют на выезде с «Ливерпулем», тогда как «павлины» 23 ноября примут на своём поле «Астон Виллу». Ожидаются не менее интересные встречи, которые смогут повлиять на положение команд в турнирной таблице.