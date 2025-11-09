«Брентфорд» вырвал победу у «Ньюкасла» в 11-м туре АПЛ

Дата публикации: 09-11-2025 21:19

Завершился поединок 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором на поле стадиона «Джитек Коммьюнити» встретились «Брентфорд» и «Ньюкасл Юнайтед». Матч выдался напряжённым и богатым на события. Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1, несмотря на то, что по ходу встречи уступали. Главным арбитром матча выступил Стюарт Атвелл из Нанитона, Уорикшир.

Уже на 27-й минуте Харви Барнс открыл счет в пользу гостей, заставив «Брентфорд» искать варианты отыграться. Во втором тайме, на 56-й минуте, Кевин Шаде восстановил равновесие, забив важный гол для своей команды. Переломным моментом стало удаление защитника «сорок» Дэна Бёрна, который за две жёлтые карточки покинул поле на 73-й минуте. Оставшись в меньшинстве, гости не смогли сдержать напор «Брентфорда».

На 78-й минуте Игор Тьяго уверенно реализовал пенальти, выведя хозяев вперёд, а в компенсированное время, на 90+5-й минуте, оформил красивый дубль, окончательно сняв все вопросы о победителе встречи. После этой убедительной виктории «пчёлы» набрали 16 очков и заняли 12-е место в турнирной таблице, «Ньюкасл Юнайтед» с 12 баллами остался на 14-й позиции.

В следующем, 12-м туре Премьер-лиги «Брентфорд» 22 ноября отправится в гости к «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Ньюкасл Юнайтед» в тот же день сыграет дома против амбициозного «Манчестер Сити».