Три кандидата на укрепление обороны «Манчестер Юнайтед»

В следующем году "Манчестер Юнайтед" собирается кардинально изменить свою линию обороны, запланировав несколько важных трансферов. Клуб активно работает над усилением центра защиты, чтобы решить как текущие, так и будущие задачи коллектива. Об этом сообщает издание Caught Offside, ссылаясь на свои источники внутри клуба.

Среди основных кандидатов на переход в "Манчестер Юнайтед" снова фигурирует Джеррэд Брэнтуэйт, выступающий за "Эвертон". Этот футболист привлёк внимание манкунианцев благодаря впечатляющим физическим данным и отличной игре с мячом. Руководство клуба считает, что Брэнтуэйт способен укрепить оборону и внести вклад в построение новой команды. Важно отметить, что игрок уже не первый раз оказывается в сфере интересов "Юнайтед", и в ближайшее время может стать одним из главных трансферных приоритетов.

Другим возможным новичком рассматривается Марк Гехи из "Кристал Пэлас". Помимо своих профессиональных качеств, англичанин ценен тем, что соответствует критериям доморощенного футболиста, что особенно важно при формировании заявок на матчи АПЛ и еврокубков. Гехи славится надёжной игрой в обороне, умением начинать атаки и лидерскими качествами, которые могут пригодиться "красным дьяволам" в следующем сезоне.

Кроме того, скауты "Манчестер Юнайтед" пристально следят за молодым и перспективным защитником "Аталанты" Хонестом Аханору, которому всего 17 лет. Этот игрок идеально вписывается в философию главного тренера Рубена Аморима, который стремится развивать молодых талантов внутри клуба. По мнению специалистов, Аханору обладает отличным потенциалом для роста, и если трансфер состоится, у него будет возможность раскрыться в составе одного из сильнейших клубов Англии.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" продолжает активно работать на трансферном рынке, стремясь качественно укрепить линию обороны и заложить фундамент для будущих успехов команды.