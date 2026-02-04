Джон Терри прославился в вирусном видео после проигрыша «Челси» против «Арсенала»

Дата публикации: 04-02-2026 21:10

Бывший капитан «Челси» Джон Терри вновь оказался в центре общественного внимания после одного неожиданного события, произошедшего во время полуфинального матча Кубка лиги между лондонскими клубами «Челси» и «Арсенал». В этот вечер судьба решила сыграть злую шутку: Терри, наблюдая за напряжённой концовкой поединка по телевизору, попытался запечатлеть на свой мобильный телефон, как его родная команда забивает важнейший гол в самом конце встречи. Он хотел сохранить этот памятный момент, который, как он надеялся, принесёт победу «синим».

На последних минутах матча, когда поединок близился к окончанию, Джон достал телефон, рассчитывая снять триумфальное празднование игроков своего клуба. Однако в самой концовке, на 90+7-й минуте встречи, судьба распорядилась иначе - мяч оказался в сетке ворот «Челси». Этот трагичный эпизод стал решающим, и «Арсенал» вырвал победу, завершив матч с минимальным преимуществом 1:0. На записи, сделанной Терри, вместо радости зафиксировалась горькая минута разочарования и поражения, которую почувствовали все поклонники «Челси» по совместительству с бывшим капитаном команды.

Особое внимание интернет-аудитории привлекла реакция дочери Джона Терри: она заметила, что отец снимает этот драматический момент, и начала настойчиво убеждать его не размещать ролик в сети. Несмотря на её неоднократные уговоры и попытки остановить отца, Джон всё же решился опубликовать клип. Это видео молниеносно разошлось по социальным сетям, вызвав живую реакцию среди болельщиков обеих команд и множество комментариев. Ролик в мгновение ока стал вирусным, став для многих символом непредсказуемости футбола и искренних эмоций настоящих фанатов.

Матч завершился поражением «Челси» не только в этой игре, но и по сумме двух встреч, уступив путёвку в финал «Арсеналу» с общим счётом 4:2. Для поклонников клуба и самого Джона Терри этот полуфинал надолго остался горьким напоминанием о том, как футбол умеет удивлять и огорчать даже самых преданных своих сторонников.