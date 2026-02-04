«Кайсериспор» сообщил о подписании Фёдора Чалова

Дата публикации: 04-02-2026 21:22

Пресс-служба турецкого футбольного клуба "Кайсериспор" официально объявила о переходе российского нападающего Фёдора Чалова из греческого ПАОКа. Согласно информации клуба, игрок перешёл в турецкую команду на правах аренды, которая продлится до завершения текущего сезона. Это решение стало ожидаемым шагом для самого игрока и обеих команд, ведь Чалов стремится получить больше игровой практики и раскрыть свой потенциал на новом для себя футбольном уровне.

За ПАОК Фёдор Чалов выступал с 2024 года, быстро став одним из заметных футболистов состава. В нынешнем сезоне Чалов отыграл 22 встречи на клубном уровне, в которых сумел забить 3 гола и отдать 1 результативную передачу. Его действующее соглашение с ПАОКом рассчитано до конца июня 2027 года, что даёт игроку перспективу вернуться в греческую команду после окончания аренды и продолжить карьеру там или рассмотреть новые предложения.

По данным ведущего портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского нападающего оценивается в 5,5 миллиона евро, что говорит о высокой репутации Фёдора на международном футбольном рынке. До перехода в ПАОК Чалов выступал за московский ЦСКА, где приобрёл значительный опыт и заработал статус одного из самых перспективных российских форвардов современности.

Стоит также подчеркнуть, что Чалов - не единственное новое пополнение "Кайсериспора" в нынешнее зимнее трансферное окно. Ранее к команде присоединился и российский вингер Денис Макаров, что свидетельствует о стремлении руководства турецкого клуба усилить атакующую линию и повысить конкуренцию в составе. Фанаты надеются, что новый дуэт российских футболистов принесёт положительные результаты и поможет клубу добиться успеха в чемпионате Турции.