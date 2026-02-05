«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» ведут борьбу за вратаря стоимостью 57 млн евро»

Дата публикации: 05-02-2026 12:56

Голкипер из Нидерландов, Робин Руфс, защищающий цвета «Сандерленда», привлекает внимание сразу трех ведущих клубов английской Премьер-лиги. Согласно информации от Football Insider, интерес к 23-летнему вратарю проявляют такие гранды, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

Клуб «Сандерленд» надеется получить за переход голкипера сумму, превышающую 50 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 57 миллионам евро.

Робин присоединился к «Сандерленду» из голландского клуба НЕК, в сделке стоимостью 10,5 миллиона евро. Он подписал с английским клубом контракт, который действует до середины 2030 года, что говорит о серьезных планах «Сандерленда» на развитие молодой звезды.

За текущий сезон Премьер-лиги Руфс сыграл в 24 матчах, в которых пропустил 26 голов. При этом в 8 из этих встреч он не позволил соперникам забить ни одного мяча, продемонстрировав надежность на своей позиции.

Такой уровень игры и стабильность сделали голкипера одним из самых перспективных молодых игроков в чемпионате, что привлекает внимание топ-клубов, стремящихся усилить свои команды перед следующими сезонами.