Боатенг: Всегда был поклонником «Реала», но ради карьеры пришлось прикидываться сторонником «Барселоны»

Дата публикации: 05-02-2026 22:05

Бывший полузащитник Барселоны Кевин-Принс Боатенг откровенно рассказал о своих истинных футбольных пристрастиях. Он признался, что с детства болел за мадридский Реал и всегда восхищался игрой Криштиану Роналду. Несмотря на это, карьера Боатенга сложилась так, что в 2019 году он оказался в составе Барселоны. Кевин-Принс также выступал за такие известные клубы, как Герта, Милан, Тоттенхэм, Айнтрахт, Лас-Пальмас и ряд других команд, где проявил себя как универсальный полузащитник с разносторонними футбольными навыками.

В своем интервью Боатенг поделился интересной историей: "Моей любимой командой всегда был Реал Мадрид. Я считал Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире, и он был для меня настоящим примером для подражания. Однако, когда я переходил в Барселону, мне пришлось сказать не совсем правду на пресс-конференции. Я заявлял, что поддерживал Барсу, но на самом деле это было необходимо только ради возможности играть за этот великий клуб."

По словам Боатенга, если бы он рассказал о своей любви к Реалу открыто, то попросту не смог бы получить место в составе Барселоны. "Иначе я бы просто не играл, это было бы невозможно," - цитирует его Transfer News в социальной сети X.