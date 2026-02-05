22:52 ()
Тренер «Интера» Киву: большое число матчей меня никогда не волновало

Дата публикации: 05-02-2026 22:07

 

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву поделился своим мнением о насыщенном графике встреч, связанном с участием команды в различных турнирах.

«Меня никогда не пугало обилие матчей. Наоборот, мне всегда нравилось плотное расписание - так было, когда я был игроком, и по-прежнему нравится сейчас, когда я стал тренером. В таком большом клубе, как "Интер", очень важны амбиции - без них невозможно достигать серьезных успехов. Однако эти амбиции не должны превращаться в навязчивую идею. Одержимость результатом приводит к постоянным ожиданиям, а они в свою очередь часто становятся причиной разочарований. Мы стараемся готовиться к каждой игре отдельно, работаем с полной самоотдачей, чтобы подойти к матчу в наилучшей форме. У нас собралась группа качественных футболистов, которые обладают высокой энергетикой и всецело посвящают себя клубу. Эти игроки неоднократно доказывали, что способны выходить на поле, брать на себя ответственность и делать важный вклад в общий успех команды», - приводит слова Киву официальный сайт "Интера".

