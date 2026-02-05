"Зенит" арендовал Джона Дурана у "Аль-Насра"

Дата публикации: 05-02-2026 22:08

Санкт-петербургский «Зенит» официально оформил аренду нападающего Джона Дурана, который принадлежит саудовскому клубу «Аль-Наср». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х. Представители двух клубов согласовали и подписали все необходимые документы для завершения трансфера, что подтверждает переход колумбийца в российскую команду.

Ранее Джон Дуран выступал на правах аренды за турецкий «Фенербахче», однако стамбульский клуб досрочно прекратил сотрудничество с «Аль-Насром», что позволило нападающему перебраться в «Зенит». Таким образом, петербуржцы получили возможность усилить свою линию атаки за счёт 22-летнего форварда, которого также рассматривали и другие европейские команды.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Дуран провёл 10 матчей, отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами, а также сыграл в четырёх поединках Лиги Европы. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро, что делает его ценным приобретением для «Зенита».