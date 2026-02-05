«Барселона» и «Атлетико» рассматривают возможность подписания капитана «Тоттенхэма» Ромеро

Дата публикации: 05-02-2026 22:09

Каталонская Барселона и мадридский Атлетико проявляют серьезный интерес к центральному защитнику и капитану Тоттенхэма Кристиану Ромеро. Как сообщает издание TEAMtalk, аргентинский футболист открыт для перехода и рассматривает возможность покинуть лондонский клуб уже ближайшим летом.

По информации источника, 27-летний Ромеро намерен продолжить карьеру в клубе, который стабильно играет в Лиге чемпионов и способен претендовать на самые высокие места, как на внутренней арене, так и на европейской сцене. Именно эти амбиции привлекают трансферную цель Барселоны и Атлетико. При этом отмечается, что сумма возможного трансфера может составить от 70 до 80 миллионов фунтов (или от 80 до 90 миллионов евро), что говорит о высокой оценке мастерства футболиста.

В текущем сезоне защитник уже провёл 27 матчей во всех турнирах за Тоттенхэм, где отличился шестью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Такие показатели особенно впечатляют для игрока его амплуа, ведь редко центральные защитники демонстрируют такую результативность. Действующий контракт связывает Ромеро с английским клубом до лета 2029 года, что может стать препятствием для быстрой сделки: Тоттенхэм постарается выручить за своего ключевого исполнителя максимальную сумму.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро. Однако с учетом возраста, международного опыта и лидерских качеств Кристиана Ромеро его реальная цена на трансферном рынке может быть ещё выше. Является ли переход в одну из ведущих команд Испании следующим логичным шагом в его карьере, покажет ближайшее трансферное окно.