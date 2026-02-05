Джулиано Симеоне объяснил, почему не захотел размещать фамилию на футболке

Дата публикации: 05-02-2026 22:10

Нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне объяснил, почему принял решение не использовать фамилию на своей игровой форме.

«Когда я выступал за молодёжную команду “Атлетико”, моё имя впервые появилось на игровой футболке. Мои братья и отец всегда выходили на поле с фамилией Симеоне, и это стало семейной традицией. Однако мне хотелось выбрать иной путь и сделать так, чтобы меня знали не только как представителя известной династии. С самого начала я чувствовал желание выделяться именно своим именем, а не только благодаря фамилии. Решение оставить на майке только имя принадлежит мне, и я очень доволен этим выбором. Мне важно, чтобы меня узнавали как Джулиано», - приводит слова Симеоне Movistar.

Джулиано Симеоне находится в системе «Атлетико» с 2019 года. В текущем сезоне испанской Ла Лиги он уже провёл двадцать матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Кроме того, юный форвард принял участие в семи встречах основного этапа Лиги чемпионов, где сумел отличиться дважды. Постепенно Джулиано становится всё более заметной фигурой в составе «Атлетико» и подтверждает, что достоин играть под своим именем.