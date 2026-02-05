Месси держится в стороне: легенда «Барселоны» не вмешается в президентские выборы

Дата публикации: 05-02-2026 22:11

Лионель Месси не собирается оказывать какое-либо влияние на предстоящие выборы президента «Барселоны», несмотря на свой авторитет и огромную поддержку среди болельщиков. Как сообщает Marca, аргентинский форвард сознательно дистанцировался от политических процессов внутри клуба и не намерен публично поддерживать ни одного из кандидатов.

По информации источника, Месси понимает, что его позиция могла бы серьёзно повлиять на расстановку сил, ведь даже одно заявление в пользу конкретного претендента способно привлечь значительное число голосов. Тем не менее футболист предпочёл сохранить нейтралитет. Сейчас его приоритет полностью связан со спортивной составляющей — подготовкой к чемпионату мира 2026 года, который может стать важной главой в завершении его международной карьеры.

При этом связь Месси с каталонским клубом остаётся прочной. Сообщается, что он по-прежнему рассматривает возможность возвращения в «Барселону» в будущем. Однако пока неясно, в каком статусе это может произойти — речь может идти как о работе в структуре клуба, так и о другой роли, связанной с развитием проекта.

Выборы президента «сине-гранатовых» назначены на 15 марта. В гонке участвует действующий глава клуба Жоан Лапорта, а также ещё три кандидата, ранее заявившие о намерении баллотироваться: Виктор Фонт, Хави Вилахоана и Марк Сириа. На фоне такой конкуренции позиция Месси могла бы стать весомым фактором, однако сам футболист предпочёл остаться вне предвыборной борьбы.