«Бавария» продлила контракт с Сержем Гнабри до 2028 года

Дата публикации: 05-02-2026 22:12

Мюнхенская "Бавария" официально объявила о том, что контракт с фланговым нападающим Сержем Гнабри продлен до 2028 года. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в социальной сети X. Прежнее соглашение немецкого футболиста должно было завершиться по окончании текущего сезона, однако руководство "Баварии" и сам игрок решили продолжить сотрудничество еще на несколько лет вперед. Таким образом, Серж Гнабри останется частью "красных" как минимум до конца сезона-2027/28.

Серж Гнабри перешел в "Баварию" в 2017 году из "Вердера" и с тех пор стал одним из ключевых футболистов команды. На сегодняшний день он провел 311 матчей в составе мюнхенцев, отметившись 100 забитыми мячами и 69 результативными передачами. Благодаря его вкладу "Бавария" смогла не раз завоевать престижные трофеи как на национальной, так и на международной арене. По информации в СМИ, по новому контракту заработная плата немецкого игрока составит 15-16 миллионов евро в год, что подчеркивает статус Гнабри в команде.

В текущем сезоне 30-летний футболист, несмотря на некоторую конкуренцию в атакующей линии "Баварии", продолжает стабильно выходить на поле. В общей сложности он сыграл 26 матчей во всех турнирах, сумев записать на свой счет 7 забитых голов и 8 результативных передач по системе "гол+пас". Такая статистика подтверждает, что игрок сохраняет высокую спортивную форму и остается одним из лидеров мюнхенского клуба.

Болельщики "Баварии" с довольством восприняли новость о продлении контракта с Гнабри, считая его важной фигурой в борьбе за амбициозные цели клуба. Сам футболист не раз отмечал, что чувствует себя в Мюнхене как дома и рад возможности продолжить карьеру в составе гранда немецкого футбола.