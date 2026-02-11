«Челси» и «Лидс» не выявили победителя в матче 26-го тура АПЛ

Дата публикации: 11-02-2026 02:00

Завершилась встреча 26-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, где на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне сошлись "Челси" и "Лидс Юнайтед". Матч обслуживал арбитр Роберт Джонс. Несмотря на напряжённую борьбу, команды завершили игру с ничейным результатом 2:2.

Первыми отличились хозяева: на 29-й минуте форвард Жоао Педро открыл счет и вывел "Челси" вперёд. Во втором тайме, на 58-й минуте, полузащитник Коул Палмер упрочил преимущество своей команды, уверенно реализовав пенальти. Однако "Лидс" не сдался: на 67-й минуте Лукас Нмеча сократил разрыв в счете, также забив с одиннадцатиметровой отметки. Уже спустя шесть минут нападающий гостей Ноа Окафор восстановил равновесие, поразив ворота "Челси".

После 26 сыгранных матчей "Челси" набрал 44 очка и занимает пятую позицию в турнирной таблице английского чемпионата, уверенно ведя борьбу за место в еврокубковой зоне. "Лидс Юнайтед" с 30 набранными очками находится на 15-й строчке, ещё не обеспечив себе комфортное положение.

В следующем туре лондонцы встретятся с "Бёрнли", а футболисты "Лидса" сыграют против "Астон Виллы". Оба поединка запланированы на 21 февраля, и от исходов этих матчей могут зависеть позиции команд в таблице.