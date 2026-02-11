Романо назвал главного кандидата на пост тренера «Манчестер Сити» летом

Дата публикации: 11-02-2026 02:05

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о возможных изменениях на тренерской скамейке «Манчестер Сити» предстоящим летом, если нынешний главный тренер испанец Хосеп Гвардиола всё же покинет клуб по завершении сезона. В последние месяцы появлялись слухи, что Гвардиола серьёзно задумывается о завершении своего успешного периода в английском клубе после окончания текущей кампании, что может открыть дорогу новым кандидатам.

По словам Романо, рассматривая перспективы на пост главного тренера «Манчестер Сити», наиболее вероятным кандидатом он видит Энцо Мареску. Итальянский специалист сейчас свободен, и к нему проявляют особый интерес на долгосрочную перспективу. Романо подчеркнул, что руководство «Сити» уже давно внимательно следит за Мареской и рассматривает его как одну из главных кандидатур на случай возможной отставки Гвардиолы.

Отдельно инсайдер отметил, что Пеп Гвардиола является большим поклонником Энцо Марески, высоко ценит его как молодого и талантливого тренера, обладающего современным взглядом на футбол. Мареска уже работал в тренерском штабе «Сити», хорошо знает внутреннюю кухню клуба, владеет опытом работы в Премьер-лиге и завоёвывал трофеи не только с «Манчестер Сити», но и с «Челси». Поэтому руководство «Сити» прекрасно осведомлено о ситуации вокруг Марески и внимательно следит за его карьерным развитием, что делает его главным претендентом на вакантный пост в будущем, сообщил Романо на своём YouTube-канале.