Романо раскрыл, кого «Аль-Иттихад» рассматривает на замену Бензема и Канте

Инсайдер Фабрицио Романо поделился свежей информацией о возможных изменениях в составе саудовского клуба «Аль-Иттихад» после ухода звездных французских футболистов Карима Бензема и Н`Голо Канте в зимнее трансферное окно. Эти две крупные потери стали для клуба большой неожиданностью, ведь их уход произошел буквально за считанные часы до закрытия трансферного рынка, и у «Аль-Иттихада» почти не осталось времени на полноценный поиск равноценных замен.

По словам Фабрицио Романо, в ближайшее летнее трансферное окно клуб вновь попытается заполучить футболиста мирового уровня. По его сведениям, особое внимание «Аль-Иттихад» уделяет возможному переходу египетского нападающего Мохамеда Салаха, который сейчас защищает цвета английского «Ливерпуля». Как отметил эксперт, саудовский клуб уже давно проявляет интерес к Салаху и собирается возобновить переговоры о его покупке в ближайшее время. Романо подчеркнул, что «Аль-Иттихад» нуждается именно в игроке с громким именем, чтобы оправдать ожидания болельщиков после ухода таких звезд как Бензема и Канте.

Также стало известно, что Салахом интересуются и другие клубы из Саудовской Аравии, не ограничиваясь только «Аль-Иттихадом». Поэтому летом борьба за знаменитого игрока может быть особенно острой и интригующей, ведь спрос на топ-форварда только растет. Пока же клубу удалось подписать несколько хороших футболистов, включая Эн-Несири, выступавшего раньше за «Фенербахче», однако болельщики ждут еще большего усиления состава.