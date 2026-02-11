«Ньюкасл Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» в 26-м туре английской Премьер-лиги

Дата публикации: 11-02-2026 02:01

В Английской Премьер-лиге сезона 2025/2026 состоялся матч 26-го тура, в котором встретились Ньюкасл Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур. Итоговый счёт 2:1 в пользу команды из Ньюкасла гарантировал им важную победу на выезде. Игра прошла на лондонском стадионе Тоттенхэм Хотспур при поддержке многочисленных зрителей. Главным арбитром этой встречи выступил Энтони Тейлор из Манчестера, который обеспечивал справедливое судейство на протяжении всего поединка.

Открыть счёт в конце первого тайма удалось гостям - на 45+5 минуте точный удар совершил Малик Тшау, что позволило Ньюкаслу уйти на перерыв с минимальным преимуществом. Во втором тайме футболисты Тоттенхэма попытались изменить ход игры. Им это удалось на 64-й минуте, когда Арчи Грей сравнял счёт. Однако уже спустя четыре минуты, на 68-й минуте, Джейкоб Рэмси вновь вывел Ньюкасл вперёд, забив решающий мяч.

После этого поединка Тоттенхэм Хотспур занимает 16-ю позицию в турнирной таблице высшей лиги Англии, имея в активе 29 очков. Ньюкасл Юнайтед благодаря победе смог подняться на 10-ю строчку, увеличив свой очковый запас до 36. Очередная победа подтверждает амбиции Ньюкасла в нынешнем сезоне и позволяет команде укрепить свои позиции в первой десятке английского чемпионата.