Франк прокомментировал слухи об увольнении после поражения от «Тоттенхэма»

Дата публикации: 11-02-2026 02:07

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Томас Франк прокомментировал слухи о возможной отставке. Во вторник его команда потерпела поражение на домашнем поле от «Ньюкасла» со счётом 1:2. После 26 проведённых туров в Премьер-лиге лондонский клуб занимает всего лишь 16-е место в турнирной таблице. Крайне низкое положение вызывает беспокойство, ведь «шпоры» находятся всего в пяти очках от зоны прямого вылета. Несмотря на это, сам Франк заявил, что пока не чувствует угрозы увольнения.

«Нет, я разговаривал с владельцами клуба вчера, – ответил датский специалист на вопрос о возможных кадровых изменениях после неудачного матча с «сороками». – Я прилагаю максимум усилий, очень усердно работаю, чтобы правильно подготовить команду к предстоящим матчам.

Я отлично понимаю и могу принять разочарование болельщиков. Иногда самым лёгким способом для критики становится тренер, к сожалению, это часть моей работы. Я готов трудиться день и ночь, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, однако не всё зависит только от меня», – рассказал в интервью BBC Match of the Day Франк.

Стоит отметить, что уже 22 февраля «Тоттенхэм» проведёт важный поединок против принципиального соперника – «Арсенала». Эта встреча может оказаться ключевой в борьбе за сохранение места в элите английского футбола.