Арбелоа недоволен влиянием игроков на обстановку в «Реале»

Дата публикации: 11-02-2026 02:03

В мадридском "Реале" футболисты все чаще подвергают сомнению решения, принимаемые главным тренером команды Альваро Арбелоа. Как сообщает издание Sport.es, складывается ситуация, напоминающая те, что уже были при руководстве Хаби Алонсо и в последний сезон под началом Карло Анчелотти. Источники отмечают, что Арбелоа сталкивается с определенным давлением со стороны игроков. Внутри коллектива укрепилась своего рода "диктатура" футболистов, когда именно они оказывают значительное влияние на тактические вопросы и некоторые стратегические решения клуба - и это не остается незамеченным.

Арбелоа, обладающий огромным опытом в футболе, уже знает, насколько сложно бывает управлять звездным составом "Королевского клуба". По информации источника, испанский специалист сталкивается с тем, что игроки мадридского клуба часто демонстрируют неодобрение определенным инициативам тренерского штаба. Несмотря на это, футболисты не выносят свои разногласия на публику, решая возникающие вопросы внутри коллектива. Однако отмечается, что подобная атмосфера может сказываться на уверенности тренера и вызывать у него сомнения в своих тактических установкиях, ведь авторитет наставника оказывается неоспоримым не для всех ведущих игроков команды.