«Манчестер Юнайтед» ушёл от поражения в матче 26-го тура АПЛ против «Вест Хэм Юнайтед»

Дата публикации: 11-02-2026 02:02

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025-2026 между клубами "Вест Хэм Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Этот захватывающий поединок прошёл на стадионе "Лондон", где в качестве главного судьи выступал Саймон Хупер. После финального свистка на табло горел счёт 1-1, благодаря упорной борьбе обеих команд до самой концовки встречи.

Во втором тайме, на 50-й минуте встречи игрок хозяев Томаш Соучек отличился забитым мячом и вывел лондонский коллектив вперёд. Казалось, что "Вест Хэм" одержит важную победу, однако драматическая развязка произошла в добавленное арбитром время - на 90+6-й минуте форвард гостей Беньямин Шешко забил гол, сравняв счет и позволив "красным дьяволам" увезти важное очко с выезда.

После этой встречи "Вест Хэм Юнайтед" набрал 24 очка и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице высшего дивизиона Англии, а "Манчестер Юнайтед", имея 45 очков, располагается на четвёртом месте, сохраняя шансы на попадание в Лигу чемпионов.

В следующем туре команда из Лондона 21 февраля дома сыграет против "Борнмута", а манкунианцы 23 февраля на выезде встретятся с "Эвертоном" и попытаются укрепить свои позиции на вершине таблицы.