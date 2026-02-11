«Тоттенхэм» идёт на перезагрузку: Томас Франк отправлен в отставку

Дата публикации: 11-02-2026 13:58

Лондонский «Тоттенхэм» объявил о расставании с главным тренером Томасом Франком. Информация об этом появилась на официальных ресурсах английского клуба. Руководство «шпор» решило пойти на кадровые изменения на фоне неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

В заявлении клуба подчёркивается, что датский специалист на протяжении всего периода работы демонстрировал высокий уровень профессионализма и полной самоотдачи. В «Тоттенхэме» отметили преданность Франка делу и вклад в развитие команды, однако признали, что сложившаяся спортивная ситуация требует нового импульса и иных решений на тренерском мостике.

Франк возглавил лондонцев 12 июня, перейдя в клуб после работы в «Брентфорде», где зарекомендовал себя как специалист, способный выстраивать конкурентоспособные коллективы даже при ограниченных ресурсах. В «Тоттенхэме» от него ожидали стабилизации игры и борьбы за более высокие позиции, однако сезон складывается для команды крайне непросто.

После 26 туров Премьер-лиги «шпоры» набрали лишь 29 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице, что явно не соответствует амбициям клуба и ожиданиям болельщиков. Борьба за верхнюю часть таблицы фактически сменилась необходимостью оглядываться на зону вылета, что и стало одним из ключевых факторов при принятии решения об отставке.

При этом на европейской арене ситуация выглядит иначе. В общем этапе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» показал более уверенные результаты, завершив его на четвёртой позиции и обеспечив себе прямую путёвку в 1/8 финала турнира. Тем не менее даже успехи в еврокубках не смогли перевесить внутренние проблемы команды.

Теперь клубу предстоит определить, кто сможет возглавить коллектив в решающий отрезок сезона и стабилизировать положение как в чемпионате Англии, так и на международной сцене.