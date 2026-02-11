Ребров определился с позицией по Ярмолену и национальной команде Украины

Дата публикации: 11-02-2026 14:10

Возвращение знаменитого вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко в состав сборной Украины вновь может стать актуальной темой.

По информации журналиста Игоря Цыганика, тренер национальной команды рассматривает возможность вызова Ярмоленко на матчи плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года. Однако это зависит от состояния здоровья других футболистов, играющих на флангах и в нападении. В данный момент травмированы Довбик и Ванат, а Яремчук недавно перешёл в «Лион». В таких обстоятельствах опытный атакующий игрок становится одной из ключевых опций для тренера.

Впрочем, если ведущие футболисты успеют восстановиться и будут готовы показать свои лучшие качества, то перспективы Ярмоленко попасть в основной состав сборной значительно уменьшаются.

Следует отметить, что последний вызов Андрею Ярмоленко был на октябрьские матчи против Грузии и Чехии 2024 года, но из-за травмы он не смог принять участие в этих встречах.

В текущем сезоне вингер провёл 10 игр в чемпионате Украины, забив два гола, демонстрируя хотя и не столь яркие, но важные результаты для своей команды.

Таким образом, возвращение Ярмоленко в сборную зависит от ряда факторов, включая состояние здоровья главных игроков сборной и необходимость тренера иметь опытного и проверенного футболиста на флангах атаки. Несмотря на возраст и конкуренцию, его опыт и класс могут стать значительным подспорьем для национальной команды в ключевых матчах плей-офф.