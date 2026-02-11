Сандерленд – Ливерпуль. Прогноз на матч чемпионата Англии 11 февраля

Дата публикации: 11-02-2026 14:08

В среду, 11 февраля, в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги пройдет долгожданный матч между «Сандерлендом» и «Ливерпулем». Начало встречи запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Сандерленд

Этот клуб, вернувшийся в высший английский дивизион в качестве новичка, на удивление уверенно выступает в текущем сезоне. По итогам 25 сыгранных туров «чёрные коты» набрали 9 очков, что позволяет им занимать 9-е место в турнирной таблице, демонстрируя неплохой прогресс и удерживаясь на безопасной дистанции от зоны вылета. Стоит отметить, что до группы из шести сильнейших команд чемпионата им не хватает всего трёх пунктов — это свидетельствует о большой конкуренции и близости позиций в таблице.

В Кубке Англии «Сандерленду» удалось успешно пройти «Эвертон» в серии послематчевых пенальти, что вывело команду в 1/16 финала турнира, где их ждет противостояние с «Оксфордом». Такой успех вдохновляет коллектив и показывает, что «черные коты» способны бороться на нескольких фронтах.

Ливерпуль

Подопечные Арне Слота переживают не самый стабильный период в этом сезоне. За 25 туров Премьер-лиги мерсисайдцы сумели заработать 39 очков, что обеспечивает им 6-е место в таблице. Интересно, что клуб отстоит всего на 4 очка как от 4-й строчки, так и от 11-й — это показывает высокую плотность в таблице и возможность как подняться выше, так и потерять позиции.

В рамках Кубка Англии «Ливерпуль» уверенно переиграл «Барнлси», что позволило им выйти в 1/16 финала, где соперником станет «Брайтон». Эти матчи — отличная возможность для команды поправить настроение и проверить глубину состава.

Нельзя не отметить и выступление «красных» в Лиге чемпионов, где они показывают куда более уверенную игру. За 8 туров группового этапа «мерсисайдцы» набрали максимальные 18 очков, что позволило им занять 3-е место и гарантирует участие в плей-офф турнира. Это свидетельство высокого уровня и потенциала команды.

Личные встречи

За последние 9 лет соперники встречались всего один раз — в первом круге текущего чемпионата. Тогда игра закончилась ничьей 1:1, что говорит о равенстве сил и возможности любой из команд рассчитывать на положительный результат.

Интересные факты

«Ливерпуль» не может одержать победу уже в трёх выездных матчах Премьер-лиги подряд, что вызывает определённые вопросы к стабильности команды на чужом поле.

«Сандерленд» является единственной командой текущего сезона Премьер-лиги, которая не проигрывала ни одного домашнего поединка, имея в активе 7 побед и 5 ничьих — впечатляющий показатель домашней крепости.

«Ливерпуль» не может сохранить свои ворота в неприкосновенности уже четыре матча подряд в чемпионате, что может послужить потенциальной слабостью обороны.

В каждом из предыдущих пяти матчей «Сандерленда» в Премьер-лиге было забито более 2.5 голов, что обещает зрелищность и высокую результативность.

Возможные стартовые составы

Сандерленд: Роэфс – Мандава, Альдерете, Баллард, Мукиэле – Диарра, Садики – Тальби, Ле Фе, Хьюм – Бробби

Ливерпуль: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс – Маккалистер, Гравенберг – Гакпо, Вирц, Салах – Экитикэ

Прогноз на матч

У «Сандерленда» действительно впечатляющая домашняя статистика, что делает их серьезным соперником для любой команды. «Ливерпуль», несмотря на непростую ситуацию и отсутствие стабильности, продолжает демонстрировать силу в атаке и регулярно забивать голы. Исходя из анализа текущей формы команд и статистических данных, есть высокая вероятность того, что обе команды найдут путь к воротам соперника. Поэтому наиболее логичным прогнозом будет ставка на то, что обе команды забьют в этом матче.

Борьба обещает быть напряжённой и эмоциональной, ведь «Сандерленд» стремится закрепить успех в Премьер-лиге, а «Ливерпуль» хочет исправить свою зарубежную нестабильность и укрепить свои позиции в чемпионате. Этот матч станет отличной проверкой для обеих команд, способной порадовать болельщиков динамичной и результативной игрой.