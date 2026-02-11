Манчестер Сити - Фулхэм. Прогноз на матч чемпионата Англии 11 февраля

Дата публикации: 11-02-2026 14:04

В среду, 11 февраля, состоится важный матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет на своем поле «Фулгэм». Начало встречи по киевскому времени запланировано на 21:30.

Манчестер Сити

Сезон для «горожан» складывается весьма успешно. По результатам 25 сыгранных туров команда набрала уже 50 очков, что позволило им занять вторую позицию в турнирной таблице. На данный момент отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 6 пунктов, и «Манчестер Сити» продолжает упорно преследовать соперника в борьбе за чемпионство. В Кубке Англии подопечные Пепа Гвардиолы уверенно победили «Эксетер» и вышли в 1/16 финала, где встретятся с командой «Солфорд».

В Лиге чемпионов «Ман Сити» также показывает впечатляющие результаты — набрав 16 очков после 8 матчей, они закрепились на 8-м месте в общем зачете, что гарантирует им участие в 1/8 финала турнира с шансами на дальнейшее продвижение.

Фулгем

Не менее интересен и ход сезона у «Фулгема». За 25 матчей первенства этого сезона клуб из Лондона сумел заработать 34 очка, что позволяет команде располагаться на 10-й позиции в таблице. Интересно, что от 6-го места и до 16-го «дачников» отделяет всего пять пунктов, что говорит о плотности турнирной борьбы в середине таблицы. В Кубке Англии «Фулгем» также сумел пройти «Мидлсбро» и пробился в 1/16 финала, где им предстоит встреча с «Сток Сити».

Статистика личных встреч

В последних пяти играх между «Манчестер Сити» и «Фулгемом» наблюдается явное преимущество хозяев поля. За этот период «горожане» одержали пять побед подряд, при этом общий счет встреч составил впечатляющие 19:7 в их пользу, что подчеркивает их статус фаворитов в предстоящем матче.

Интересные факты

В 8 из 10 предыдущих матчей между этими командами наблюдалось более 2.5 забитых голов.

На данный момент «Манчестер Сити» является самым результативным коллективом Премьер-лиги, забив уже 51 гол за сезон.

Команда «Фулгем» не может сохранить свои ворота в неприкосновенности уже на протяжении восьми матчей подряд.

Подопечные Пепа Гвардиолы идут без поражений на домашнем поле уже 10 календарных игр подряд.

Возможные стартовые составы

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Геи, Диаш, Нунеш – Родри – Семенио, Рейндерс, Силва, Шерки – Голланд

Фулгем: Лено – Робинсон, Куэнка, Андерсен, Кастань – Берге, Ивоби – Чуквуэзе, Смит-Роу, Уилсон – Хименес

Прогноз

За последние турниры противостояний между «Манчестер Сити» и «Фулгемом» матчи характеризовались высокой результативностью с множеством забитых мячей. Учитывая атакующий потенциал «горожан» и нестабильную оборону «дачников», можно ожидать продолжения этой тенденции и в предстоящем поединке. Поэтому, мой прогноз на этот матч – тотал больше 2.5 голов. Это ставка, которая кажется логичной с учетом вышеуказанных данных и текущей формы обеих команд.

Матч обещает быть зрелищным и захватывающим, а болельщики на стадионе и у экранов смогут насладиться динамичной и эмоциональной игрой. «Манчестер Сити», стремясь сохранить давление на лидера чемпионата, сделает всё возможное, чтобы забить как можно больше, а «Фулгем» постарается преподнести сюрприз и осложнить жизнь фавориту. Не исключено, что победитель будет определён далеко не с первых минут, а интрига продлится до финального свистка.