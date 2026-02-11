Дата публикации: 11-02-2026 14:02

Футбольный клуб "Сантос" совместно с Неймаром направили Лионелю Месси и его сыновьям фирменные игровые футболки с автографами бразильского игрока и его 10-м номером.

Бразильский клуб опубликовал снимок, на котором Месси запечатлён вместе с детьми и подаренными майками, сопроводив это символическим посланием.

"От Неймара - Лионелю Месси. От принца — гению. Священная футболка бесценной значимости с номером, навеки закреплённым за Королём. Десятка Неймара. Десятка Месси. Десятка Пеле. Вечное футбольное наследие. Привет из Вила Белмиро, Лионель Месси", - говорится в тексте обращения.

Стоит отметить, что Неймар и Месси выступали вместе в составе "Барселоны" с 2013 по 2017 годы. За этот четырехлетний период они стали частью одного из самых впечатляющих атакующих трио в истории футбола, сыграв бок о бок с Луисом Суаресом. В сезоне 2014/15 каталонский клуб, благодаря их усилиям, завоевал чемпионство в Ла Лиге, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА, оформив знаменитый требл. За время совместных выступлений Месси и Неймар провели более 160 поединков за "Барселону" и суммарно забили свыше 200 голов во всех турнирах, значительно укрепив позиции команды как на национальном, так и на международном уровне.