«Марсель» объявил о поиске нового главного тренера

Дата публикации: 11-02-2026 14:00

Футбольный клуб «Марсель» находится в активном поиске главного тренера после ухода Роберто де Дзерби. По информации журналиста Себастьяна Дени, одним из главных претендентов на эту должность является тренер «Аль-Иттихада» Сержиу Консейсау.

Как отмечает источник, официальные переговоры с португальским специалистом пока не начались, однако руководство французского клуба уже длительное время проявляет интерес к Консейсау — еще в 2024 году «Марсель» рассматривал его кандидатуру для назначения на пост главного тренера.

Следует также отметить, что в контракте Консейсау с «Аль-Иттихадом» предусмотрена сумма отступных в размере 4,5 миллиона евро, которую придется выплатить при досрочном расторжении соглашения.

На данный момент «Марсель» занимает четвертое место в таблице Лиги 1 по итогам 21 тура чемпионата Франции, имея в своем активе 39 очков.