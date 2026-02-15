«Манчестер Юнайтед» намерен составить конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за топ-бомбардира Премьер-лиги

Дата публикации: 15-02-2026 13:30

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» внимательно отслеживают нападающего «Брентфорда» Игоря Тьяго. По сведениям журналиста Экрема Конора для Sports Boom, оба клуба намерены подождать, попадут ли «пчёлы» в еврокубки в следующем сезоне, и лишь затем включиться в борьбу за 24-летнего форварда.

Источник отмечает, что в Манчестере и на севере Лондона ожидали большего от форвардов, подписанных минувшим летом, поэтому ищут усиление линии атаки. «Брентфорд» рассматривает продажу бразильца при предложении, превышающем £ 71 млн (€ 81,6 млн) - предполагается, что попадание в Европу может укрепить переговорные позиции клуба и поднять цену. В случае интереса нескольких претендентов вероятен аукцион, где многое решат структура платежей и бонусы за достижения.

Тьяго забил 17 мячей и идёт вторым в списке бомбардиров АПЛ нынешнего сезона - это усилило к нему внимание топ-команд. Контракт футболиста с «Брентфордом» действует до лета 2031 года, что даёт клубу рычаги на переговорах. На портале Transfermarkt его стоимость указана в € 35 млн, однако реальная сумма трансфера может существенно превысить оценку. Для «Юнайтед» игрок видится источником голов и конкуренции в атаке, для «Арсенала» - вариантом, добавляющим мощь и завершение в штрафной. Брентфорд традиционно ведёт жёсткие торги и стремится извлечь максимум из громких продаж.