Наставник «Аякса» оценил ситуацию с травмой Зинченко

Главный тренер амстердамского «Аякса» Фреди Грим подтвердил, что у Александра Зинченко неприятные ощущения в колене и заметил, что подробности станут ясны после углубленного обследования. По его словам, сейчас главное - здоровье игрока, а клубный медштаб уже начал необходимые процедуры и наблюдение.

28-летний защитник повредился в матче 23-го тура чемпионата Нидерландов против «Фортуны». Украинец стартовал с первых минут, но вынужден был покинуть поле уже на 6-й минуте после жесткого стыка, в результате которого получил травму колена. Замена была произведена незамедлительно, чтобы избежать усугубления повреждения, а сам футболист покинул газон с заметным дискомфортом.

В текущем сезоне на счету Зинченко 12 поединков на клубном уровне во всех турнирах без результативных действий. Предыдущие полгода он провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды, а в «Аяксе» рассчитывал стабильно получать игровую практику и усилить конкуренцию за место слева в обороне. В клубе надеются на позитивные новости по итогам диагностики и желают игроку скорейшего возвращения к тренировкам.