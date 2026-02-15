17:31 ()
«МЮ» проявляет интерес к Пулишичу, «Милан» оценивает игрока в €70–80 млн

Дата публикации: 15-02-2026 13:39

 

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за крайним нападающим «Милана» Кристианом Пулишичем. Американский вингер не против вернуться в Англию, где ранее играл за «Челси». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «россонери» готовы рассмотреть предложения по 27-летнему футболисту в размере € 70-80 млн. Эта сумма способна помочь «Милану» при перестройке команды, запланированной на конец сезона.

В нынешнем сезоне Пулишич принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

