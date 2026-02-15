«Челси» и «Ливерпуль» готовы выкупить футболиста «Ювентуса» за € 40–50 млн

Дата публикации: 15-02-2026 13:34

«Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» планируют усилить центр обороны летом и уже изучают возможные цели на рынке. В числе рассматриваемых вариантов фигурирует защитник «Ювентуса» Ллойд Келли, о чем сообщил журналист Мирко Ди Натале на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, туринцы на данном этапе не намерены расставаться с 27-летним футболистом. Отмечается, что клуб оценивает его в районе € 40-50 млн - подобная сумма может стать препятствием для сделок, хотя интерес со стороны топ-команд АПЛ сохраняется. Переговоры, по сведениям журналиста, возможны лишь при действительно убедительном предложении, учитывающем роль игрока в нынешнем проекте.

В текущем сезоне Келли провел 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Ювентусом» действует до лета 2029 года - клуб рассчитывает на защитника в долгосрочной перспективе. При этом портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн, и разница между рыночной оценкой и запросами туринцев подчеркивает, насколько непросто может сложиться возможный трансфер для английских претендентов.