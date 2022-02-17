Олимпийские игры 2022: Beijing Today Обзор дня 16.02.2022
Дата публикации: 17-02-2022
|Четверг 17 февраля
|03:00 Виннипег - Миннесота
|03:00 Орландо - Атланта
|03:30 Каролина - Флорида
|03:30 Нью-Йорк - Бруклин
|03:30 Бостон - Детройт
|03:30 Индиана - Вашингтон
|04:00 Мемфис - Портленд
|04:00 Оклахома - Сан-Антонио
|04:00 Чикаго - Сакраменто
|04:00 Миннесота - Торонто
|05:00 Финикс - Хьюстон
|05:00 Калгари Флэймз - Анахайм
|06:00 Вегас - Колорадо
|06:00 Голден Стэйт - Денвер
|06:00 Лейкерс - Юта
|20:45 Барселона - Наполи
|20:45 Зенит - Бетис
|20:45 Шериф - Брага
|20:45 Боруссия Д - Рейнджерс
|20:45 Фенербахче - Славия
|20:45 ПСВ - Маккаби Т-А
|20:45 Мидтьюлланн - ПАОК
|20:45 Рапид - Витесс
|23:00 Аталанта - Олимпиакос
|23:00 Порту - Лацио
|23:00 Севилья - Динамо З
|23:00 Лейпциг - Реал Сосьедад
|23:00 Лестер Сити - Раннерс
|23:00 Марсель - Карабах
|23:00 Спарта - Партизан
|23:00 Селтик - Будё-Глимт
|Олимпийские Игры
|04:00 Кёрлинг.М.Канада-Британия
|04:30 Фристайл.Ж.Ски-хафпайп
|05:30 Горнолыжный спорт. Ж
|06:30 Фристайл.Ж.Ски-кросс
|07:10 Хоккей.Ж.Канада - США
|07:30 Фристайл.М.Ски-хафпайп
|09:00 Горнолыжный спорт. Ж
|09:00 Фристайл.Ж.Ски-кросс
|09:00 Кёрлинг.Ж.Россия-Британия
|11:30 Конькобежный спорт. Ж
|13:00 Фигурное катание. Ж
|14:00 Лыжное двоеборье
|15:00 Кёрлинг.М.1/2 финала