Зенит - Ювентус 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
20 Октября 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ювентус, которое состоится 20 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|25.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 5
|0 : 0
|17.09.2008
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 1
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Зенит» — «Ювентус». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.