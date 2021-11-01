Свернуть список

Спортинг - Боруссия Д 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
24 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
СпортингБоруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Боруссия Д, которое состоится 24 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Германия Марко Розе
История личных встреч
28.09.2021 Лига чемпионов Группа C. Тур 2 Боруссия Д1 : 0Спортинг
02.11.2016 Лига чемпионов Группа F. Тур 4 Боруссия Д1 : 0Спортинг
18.10.2016 Лига чемпионов Группа F. Тур 3 Спортинг1 : 2Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close