Рейнджерс - Спарта 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
25 Ноября 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Спарта, которое состоится 25 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Шотландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Джованни ван Бронкхорст
|Павел Врба
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига Европы
|Группа А. Тур 2
|1 : 0