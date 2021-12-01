Дженоа - Аталанта 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Аталанта, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Андрей Николаевич Шевченко
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|3 : 4
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|3 : 1
|12.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 2
|02.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 5
|30.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 11
|3 : 0