Свернуть список

Дженоа - Аталанта 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия);
Дженоа Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Аталанта, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Украина Андрей Николаевич Шевченко
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
15.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Дженоа3 : 4Аталанта
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта0 : 0Дженоа
02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Аталанта2 : 2Дженоа
15.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Дженоа1 : 2Аталанта
11.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Аталанта2 : 1Дженоа
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Дженоа3 : 1Аталанта
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Аталанта3 : 1Дженоа
12.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Дженоа1 : 2Аталанта
02.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Дженоа0 : 5Аталанта
30.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта3 : 0Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close