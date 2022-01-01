Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс 14 Января прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
|1
|вр
|Брайан Эллиотт
00:00
|88
|вр
|Андрей Василевский
59:57
|24
|зщ
|Зак Богосян
17:48
|44
|зщ
|Ян Рутта
17:59
|52
|зщ
|Кэл Фут
12:59
|77
|зщ
|Виктор Хедман
24:27
|81
|зщ
|Эрик Чернак
18:33
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
23:02
|7
|нп
|Мэтью Жозеф
15:07
|10
|нп
|Кори Перри
12:31
|14
|нп
|Пэт Марун
10:30
|16
|нп
|Тейлор Рэддиш
06:42
|17
|нп
|Алекс Киллорн
19:57
|13
|нп
|Борис Катчук
07:43
|21
|нп
|Брейден Пойнт
19:00
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
13:10
|71
|нп
|Энтони Чирелли
19:57
|79
|нп
|Росс Колтон
09:21
|86
|нп
|Никита Кучеров
20:32
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
22:45
|35
|вр
|Тэтчер Демко
58:49
|41
|вр
|Ярослав Галак
00:00
|2
|зщ
|Люк Шенн
16:49
|5
|зщ
|Такер Пулман
13:38
|23
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
21:23
|43
|зщ
|Куинн Хьюз
27:16
|57
|зщ
|Тайлер Майерс
18:21
|77
|зщ
|Брэд Хант
15:26
|6
|нп
|Брок Бёзер
19:53
|8
|нп
|Конор Гарланд
13:52
|9
|нп
|Джей Ти Миллер
21:52
|15
|нп
|Мэттью Хаймор
12:15
|18
|нп
|Джейсон Дикинсон
10:01
|21
|нп
|Нильс Хёгландер
13:20
|40
|нп
|Элиас Петтерссон
16:58
|53
|нп
|Бо Хорват
19:25
|64
|нп
|Тайлер Мотт
13:57
|70
|нп
|Таннер Пирсон
18:36
|91
|нп
|Юхо Ламмикко
13:45
|92
|нп
|Василий Подколзин
09:45
Главные тренеры
|Джон Купер
|Брюс Будро
История личных встреч
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|19.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|10.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|23.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|21.01.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1