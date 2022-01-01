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Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс 14 Января прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг Ванкувер Кэнакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1КанадаврБрайан Эллиотт
00:00
88РоссияврАндрей Василевский
59:57
24СШАзщЗак Богосян
17:48
44ЧехиязщЯн Рутта
17:59
52КанадазщКэл Фут
12:59
77ШвециязщВиктор Хедман
24:27
81СловакиязщЭрик Чернак
18:33
98РоссиязщМихаил Сергачёв
23:02
7КанаданпМэтью Жозеф
15:07
10КанаданпКори Перри
12:31
14СШАнпПэт Марун
10:30
16КанаданпТейлор Рэддиш
06:42
17КанаданпАлекс Киллорн
19:57
13КанаданпБорис Катчук
07:43
21КанаданпБрейден Пойнт
19:00
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
13:10
71КанаданпЭнтони Чирелли
19:57
79СШАнпРосс Колтон
09:21
86РоссиянпНикита Кучеров
20:32
91КанаданпСтивен Стэмкос
22:45
35СШАврТэтчер Демко
58:49
41СловакияврЯрослав Галак
00:00
2КанадазщЛюк Шенн
16:49
5СШАзщТакер Пулман
13:38
23ШвециязщОливер Экман-Ларссон
21:23
43СШАзщКуинн Хьюз
27:16
57КанадазщТайлер Майерс
18:21
77КанадазщБрэд Хант
15:26
6СШАнпБрок Бёзер
19:53
8СШАнпКонор Гарланд
13:52
9СШАнпДжей Ти Миллер
21:52
15КанаданпМэттью Хаймор
12:15
18КанаданпДжейсон Дикинсон
10:01
21ШвециянпНильс Хёгландер
13:20
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
16:58
53КанаданпБо Хорват
19:25
64СШАнпТайлер Мотт
13:57
70КанаданпТаннер Пирсон
18:36
91ФинляндиянпЮхо Ламмикко
13:45
92РоссиянпВасилий Подколзин
09:45
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
КанадаБрюс Будро
История личных встреч
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг9 : 2Ванкувер Кэнакс
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Ванкувер Кэнакс
09.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Ванкувер Кэнакс
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
17.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
09.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Ванкувер Кэнакс
10.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
23.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2Ванкувер Кэнакс
21.01.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Ванкувер Кэнакс

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