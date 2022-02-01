Атлетик Б - Реал Мадрид 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
03 февраля 2022, четверг. 23:30 МСК. Кубок Испании, 1/4 финала
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Мадрид, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|16.01.2022
|Суперкубок Испании
|Финал
|0 : 2
|22.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 2
|01.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 1
|14.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|16.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 1
|05.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|21.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|15.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Испании: «Атлетик» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.