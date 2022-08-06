Герта - Боруссия Д 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
27 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Боруссия Д, которое состоится 27 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Эдин Терзич
История личных встреч
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 2
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 5
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 0
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|16.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 3
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 2
|19.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|26.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|15-1
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|75,0
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия М
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Майнц
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|66,7
|7
|Боруссия Д
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|66,7
|8
|Кёльн
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|55,6
|9
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|55,6
|10
|Аугсбург
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|33,3
|11
|РБ Лейпциг
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|12
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|13
|Шальке-04
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|22,2
|14
|Вольфсбург
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|22,2
|15
|Айнтрахт Ф
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|22,2
|16
|Герта
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11,1
| 17
Зона вылета
|Байер
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|4
|0
|0
|4
|3-13
|0
|0,0