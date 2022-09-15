Шериф - Манчестер Юнайтед 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
15 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Манчестер Юнайтед, которое состоится 15 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Степан Томас
|Эрик тен Хаг
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
|4
|Цюрих
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ренн
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Динамо К
|1
|0
|4
|АЕК Ларнака
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бетис
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Лудогорец
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Рома
|1
|0
|4
|ХИК
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брага
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Юнион
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Унион
|1
|0
|4
|Мальмё
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Шериф
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|4
|Омония
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Лацио
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Штурм
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Мидтьюлланн
|1
|0
|4
|Фейеноорд
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фрайбург
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Нант
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Олимпиакос
|1
|0
|4
|Карабах
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ференцварош
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Трабзонспор
|1
|0
|4
|Црвена Звезда
|1
|0