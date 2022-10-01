14:12 ()
Свернуть список

Белшина - Динамо-Брест 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
01 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Главный судья: Сергей Красников (Гродно, Беларусь);
Белшина
Динамо-Брест

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Динамо-Брест, которое состоится 01 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Динамо-Брест
Брест
Главные тренеры
Беларусь Альберт Владимирович Рыбак
Беларусь Сергей Петрович Ковальчук
История личных встреч
14.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Динамо-Брест1 : 1Белшина
21.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Динамо-Брест1 : 2Белшина
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Белшина0 : 3Динамо-Брест
13.08.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Динамо-Брест2 : 1Белшина
16.04.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Белшина4 : 2Динамо-Брест
14.09.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Динамо-Брест2 : 1Белшина
16.05.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Белшина2 : 0Динамо-Брест
08.11.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Белшина2 : 1Динамо-Брест
28.09.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Динамо-Брест0 : 1Белшина
22.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Динамо-Брест2 : 2Белшина
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Энергетик-БГУ21135337-184469,8
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ22118337-164162,1
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр С20124433-124066,7
4 Динамо Мн20117231-144066,7
5 Ислочь22114737-273756,1
6 Торпедо-БелАЗ22105729-233553,0
7 Минск22104835-353451,5
8 Гомель23104928-283449,3
9 Неман21611427-262946,0
10 Славия-Мозырь2185830-312946,0
11 Слуцк2368924-332637,7
12 Белшина2259829-332436,4
13 Витебск23471222-341927,5
14
Стыковая зона
Динамо-Брест21461117-301828,6
15
Зона вылета
Арсенал22341514-351319,7
16
Зона вылета
Днепр М23331721-561217,4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close