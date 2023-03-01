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Реал Мадрид - Ливерпуль 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
15 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Реал Мадрид
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ливерпуль, которое состоится 15 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Главные тренеры
      ИталияКарло Анчелотти
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      21.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль2 : 5Реал Мадрид
      28.05.2022 Лига чемпионов Финал Ливерпуль0 : 1Реал Мадрид
      14.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Ливерпуль0 : 0Реал Мадрид
      06.04.2021 Лига чемпионов 1/4 финала Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
      26.05.2018 Лига чемпионов Финал Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
      04.11.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Ливерпуль
      22.10.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 3 Ливерпуль0 : 3Реал Мадрид
      10.03.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль4 : 0Реал Мадрид
      25.02.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Реал Мадрид0 : 1Ливерпуль
      Текстовая трансляция
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      Некоторые английские журналисты считают, что этот матч был концом для команды Клоппа. «На этот укол Винисиуса «Ливерпулю» не обратили внимания». Реакция СМИ на триумф «Реала»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 5:2.
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A04
      		 Милан (Италия)
      Тоттенхэм Хотспур (Англия)
      Милан
      Тоттенхэм Хотспур
      1 : 0
      Тоттенхэм Хотспур
      Милан
      0 : 0
      1
      0
      1
      0
      A08
      		 ПСЖ (Франция)
      Бавария (Германия)
      ПСЖ
      Бавария
      0 : 1
      Бавария
      ПСЖ
      2 : 0
      0
      2
      0
      3
      A06
      		 Боруссия Д (Германия)
      Челси (Англия)
      Боруссия Д
      Челси
      1 : 0
      Челси
      Боруссия Д
      2 : 0
      1
      1
      1
      2
      A02
      		 Брюгге (Бельгия)
      Бенфика (Португалия)
      Брюгге
      Бенфика
      0 : 2
      Бенфика
      Брюгге
      5 : 1
      0
      2
      1
      7
      A05
      		 Айнтрахт Ф (Германия)
      Наполи (Италия)
      Айнтрахт Ф
      Наполи
      0 : 2
      Наполи
      Айнтрахт Ф
      15.03
      0
      1
      0
      2
      A03
      		 Ливерпуль (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      Ливерпуль
      Реал Мадрид
      2 : 5
      Реал Мадрид
      Ливерпуль
      15.03
      0
      1
      2
      5
      A07
      		 Интер М (Италия)
      Порту (Португалия)
      Интер М
      Порту
      1 : 0
      Порту
      Интер М
      14.03
      1
      0
      1
      0
      A01
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Манчестер Сити (Англия)
      РБ Лейпциг
      Манчестер Сити
      1 : 1
      Манчестер Сити
      РБ Лейпциг
      14.03
      0
      0
      1
      1
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      09.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      10.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      17.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      		10.06

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