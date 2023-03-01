Реал Мадрид - Ливерпуль 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
15 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ливерпуль, которое состоится 15 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Юрген Клопп
История личных встреч
|21.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 5
|28.05.2022
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|14.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|0 : 0
|06.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|3 : 1
|26.05.2018
|Лига чемпионов
|Финал
|3 : 1
|04.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 4
|1 : 0
|22.10.2014
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 3
|0 : 3
|10.03.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|4 : 0
|25.02.2009
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 1
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Некоторые английские журналисты считают, что этот матч был концом для команды Клоппа. «На этот укол Винисиуса «Ливерпулю» не обратили внимания». Реакция СМИ на триумф «Реала»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 5:2.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур0 : 0
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария2 : 0
ПСЖ
0
2
0
3
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси2 : 0
Боруссия Д
1
1
1
2
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика5 : 1
Брюгге
0
2
1
7
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф0 : 2
Наполи
Наполи15.03
Айнтрахт Ф
0
1
0
2
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль2 : 5
Реал Мадрид
Реал Мадрид15.03
Ливерпуль
0
1
2
5
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М1 : 0
Порту
Порту14.03
Интер М
1
0
1
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити14.03
РБ Лейпциг
0
0
1
1
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|10.06