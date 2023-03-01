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Франция - Нидерланды 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
24 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Франция
Нидерланды

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Нидерланды, которое состоится 24 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Франция
      Нидерланды
      1ФранцияврМик Меньян
      5ФранциязщЖюль Кунде
      24ФранциязщИбраима Конате
      8ФранцияпзОрельен Тчуамени
      14ФранцияпзАдриен Рабьо
      20ФранцияпзКингсли Коман
      7ФранцияпзАнтуан Гризманн
      10ФранцияпзКилиан Мбаппе
      9ФранциянпОливье Жиру
      1НидерландыврЯспер Силлессен
      22НидерландызщДензел Думфрис
      6НидерландызщСтефан де Врей
      4НидерландызщВирджил ван Дейк
      5НидерландызщНатан Аке
      15НидерландыпзМартен де Рон
      11НидерландыпзСтивен Бергёйс
      10НидерландынпМемфис Депай
      19НидерландынпВаут Вегорст
      25НидерландынпКсави Симонс
      Главные тренеры
      ФранцияДидье Дешам
      НидерландыРональд Куман
      История личных встреч
      16.11.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. Тур 5 Нидерланды2 : 0Франция
      09.09.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. Тур 2 Франция2 : 1Нидерланды
      31.08.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа A. Тур 7 Франция4 : 0Нидерланды
      10.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа A. Тур 3 Нидерланды0 : 1Франция
      25.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нидерланды2 : 3Франция
      06.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Франция2 : 0Нидерланды
      13.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа C. Тур 2 Нидерланды4 : 1Франция
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Кипр00
      2 Испания00
      3 Грузия00
      4 Норвегия00
      5 Шотландия00
      Группа B
      КомандаИО
      1 Ирландия00
      2 Греция00
      3 Нидерланды00
      4 Франция00
      5 Гибралтар00
      Группа C
      КомандаИО
      1 Украина00
      2 Италия00
      3 Северная Македония00
      4 Англия00
      5 Мальта00
      Группа D
      КомандаИО
      1 Уэльс00
      2 Латвия00
      3 Армения00
      4 Турция00
      5 Хорватия00
      Группа E
      КомандаИО
      1 Молдавия00
      2 Фарерские острова00
      3 Чехия00
      4 Польша00
      5 Албания00
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия00
      2 Эстония00
      3 Бельгия00
      4 Швеция00
      5 Азербайджан00
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия00
      2 Литва00
      3 Венгрия00
      4 Болгария00
      5 Черногория00
      Группа H
      КомандаИО
      1 Словения13
      2 Сан-Марино00
      3 Финляндия00
      4 Дания00
      5 Северная Ирландия00
      6 Казахстан10
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария00
      2 Израиль00
      3 Румыния00
      4 Андорра00
      5 Беларусь00
      6 Косово00
      Группа J
      КомандаИО
      1 Люксембург00
      2 Лихтенштейн00
      3 Португалия00
      4 Словакия00
      5 Исландия00
      6 Босния и Герцеговина00

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