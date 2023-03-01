Франция - Нидерланды 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
24 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Нидерланды, которое состоится 24 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Нидерланды
|1
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Ибраима Конате
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|20
|пз
|Кингсли Коман
|7
|пз
|Антуан Гризманн
|10
|пз
|Килиан Мбаппе
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Натан Аке
|15
|пз
|Мартен де Рон
|11
|пз
|Стивен Бергёйс
|10
|нп
|Мемфис Депай
|19
|нп
|Ваут Вегорст
|25
|нп
|Ксави Симонс
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Рональд Куман
История личных встреч
|16.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. Тур 5
|2 : 0
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. Тур 2
|2 : 1
|31.08.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. Тур 7
|4 : 0
|10.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. Тур 3
|0 : 1
|25.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|06.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|2 : 0
|13.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа C. Тур 2
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кипр
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Норвегия
|0
|0
|5
|Шотландия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Нидерланды
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
|5
|Гибралтар
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Украина
|0
|0
|2
|Италия
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|5
|Мальта
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Уэльс
|0
|0
|2
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
|4
|Турция
|0
|0
|5
|Хорватия
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Молдавия
|0
|0
|2
|Фарерские острова
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|4
|Польша
|0
|0
|5
|Албания
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|0
|0
|2
|Эстония
|0
|0
|3
|Бельгия
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|5
|Азербайджан
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сербия
|0
|0
|2
|Литва
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Болгария
|0
|0
|5
|Черногория
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словения
|1
|3
|2
|Сан-Марино
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|5
|Северная Ирландия
|0
|0
|6
|Казахстан
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|0
|0
|2
|Израиль
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
|4
|Андорра
|0
|0
|5
|Беларусь
|0
|0
|6
|Косово
|0
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Люксембург
|0
|0
|2
|Лихтенштейн
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Словакия
|0
|0
|5
|Исландия
|0
|0
|6
|Босния и Герцеговина
|0
|0