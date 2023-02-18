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Сассуоло - Торино 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
03 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
Сассуоло
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Торино, которое состоится 03 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Торино
Турин
47ИталияврАндреа Консильи
21ИталиязщНадир Цортеа
28ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
6Бразилиязщ Рожерио
16ИталияпзДавиде Фраттези
27ФранцияпзМаксим Лопес
7БразилияпзМатеус Энрике
10ИталиянпДоменико Берарди
9ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ГваделупазщЭндрю Гравильон
3НидерландызщПерр Схюрс
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
13ШвейцариязщРикардо Родригес
28ИталияпзСамуэле Риччи
77ПольшапзКароль Линетты
16ХорватияпзНикола Влашич
49СербияпзНеманья Радоньич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
17.09.2022 Италия - Серия А Тур 7 Торино0 : 1Сассуоло
23.01.2022 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 1Сассуоло
17.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Сассуоло0 : 1Торино
17.03.2021 Италия - Серия А Тур 24 Торино3 : 2Сассуоло
23.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Сассуоло3 : 3Торино
18.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Сассуоло2 : 1Торино
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Торино2 : 1Сассуоло
12.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Торино3 : 2Сассуоло
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло1 : 1Торино
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Сассуоло1 : 1Торино
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
2
Лига чемпионов
Лацио28 16 7 5 44-19 55 65.5
3
Лига чемпионов
Интер М28 16 2 10 47-32 50 59.5
4
Лига чемпионов
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
5
Лига Европы
Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
6
Квалификация Лиги конференций
Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
7 Ювентус28 18 5 5 46-22 44 -15 52.4
8 Фиорентина28 11 7 10 33-31 40 47.6
9 Болонья28 11 7 10 36-36 40 47.6
10 Удинезе28 9 11 8 37-34 38 45.2
11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
13 Монца28 9 7 12 32-39 34 40.5
14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
15 Салернитана28 6 10 12 32-48 28 33.3
16 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
17 Специя28 5 10 13 24-44 25 29.8
18
Зона вылета
Верона28 4 7 17 22-42 19 22.6
19
Зона вылета
Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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