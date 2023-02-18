Сассуоло - Торино 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
03 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Торино, которое состоится 03 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Торино
Турин
|47
|вр
|Андреа Консильи
|21
|зщ
|Надир Цортеа
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|6
|зщ
|Рожерио
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|27
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Матеус Энрике
|10
|нп
|Доменико Берарди
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|5
|зщ
|Эндрю Гравильон
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|16
|пз
|Никола Влашич
|49
|пз
|Неманья Радоньич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Иван Юрич
История личных встреч
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 1
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|17.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
|17.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|3 : 2
|23.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 3
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 1
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 2
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 1
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|65.5
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|16
|2
|10
|47-32
|50
|59.5
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|57.1
| 5
Лига Европы
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|59.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|58.0
|7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|-15
|52.4
|8
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|47.6
|9
|Болонья
|28
|11
|7
|10
|36-36
|40
|47.6
|10
|Удинезе
|28
|9
|11
|8
|37-34
|38
|45.2
|11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|45.7
|12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|44.4
|13
|Монца
|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|40.5
|14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|34.6
|15
|Салернитана
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|33.3
|16
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|33.3
|17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|29.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|22.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|18.5
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
|15.5