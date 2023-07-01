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Барселона - Реал Мадрид 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
30 Июля 2023 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Барселона
Реал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 30 Июля 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
05.04.2023 Кубок Испании 1/2 финала Барселона0 : 4Реал Мадрид
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Барселона2 : 1Реал Мадрид
02.03.2023 Кубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид0 : 1Барселона
15.01.2023 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид1 : 3Барселона
16.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид3 : 1Барселона
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Барселона1 : 0Реал Мадрид
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Реал Мадрид0 : 4Барселона
12.01.2022 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3 ДВРеал Мадрид
24.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Барселона1 : 2Реал Мадрид
10.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 1Барселона
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 3Барселона
06.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Барселона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Барселона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 1Барселона
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Мадрид2 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Мадрид3 : 2
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1
27.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Реал Мадрид
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид2 : 1
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Летом-2003 Роналдиньо провёл первый матч за каталонский клуб. Хотя мог оказаться в «МЮ».20 лет назад состоялся один из самых значимых переходов в истории футбола Он феерил в «Барселоне» до Месси. История громкого трансфера Роналдиньо из «ПСЖ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Барселона» — «Реал». Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.

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