Барселона - Реал Мадрид 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
30 Июля 2023 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 30 Июля 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|05.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 4
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|02.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|15.01.2023
|Суперкубок Испании
|Финал
|1 : 3
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 4
|12.01.2022
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 3 ДВ
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 2
|10.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|06.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Летом-2003 Роналдиньо провёл первый матч за каталонский клуб. Хотя мог оказаться в «МЮ».20 лет назад состоялся один из самых значимых переходов в истории футбола Он феерил в «Барселоне» до Месси. История громкого трансфера Роналдиньо из «ПСЖ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Барселона» — «Реал». Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.