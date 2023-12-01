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Четверг 14 декабря
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Фенербахче - Спартак Тр 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 6-й тур
Фенербахче
Спартак Тр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Спартак Тр, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
05.10.2023 Лига конференций Группа H. 2-й тур Спартак Тр1 : 2Фенербахче
13.12.2018 Лига Европы Группа D. 6-й тур Спартак Тр1 : 0Фенербахче
04.10.2018 Лига Европы Группа D. 2-й тур Фенербахче2 : 0Спартак Тр
09.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур 1 : 3Фенербахче
04.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур Фенербахче4 : 1
30.11.2023 Лига конференций Группа H. 5-й тур 6 : 1Фенербахче
26.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Фенербахче2 : 1
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур 0 : 0Фенербахче
30.11.2023 Лига конференций Группа H. 5-й тур Спартак Тр1 : 2
09.11.2023 Лига конференций Группа H. 4-й тур 1 : 1Спартак Тр
26.10.2023 Лига конференций Группа H. 3-й тур Спартак Тр0 : 2
05.10.2023 Лига конференций Группа H. 2-й тур Спартак Тр1 : 2Фенербахче
21.09.2023 Лига конференций Группа H. 1-й тур 4 : 0Спартак Тр

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