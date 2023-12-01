Фенербахче - Спартак Тр 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
14 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Спартак Тр, которое состоится 14 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|13.12.2018
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|1 : 0
|04.10.2018
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 3
|04.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|4 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 5-й тур
|6 : 1
|26.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 5-й тур
|1 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 3-й тур
|0 : 2
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0